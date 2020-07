Man (39) riskeert celstraf voor doodsbedreigingen aan ex



Alexander Haezebrouck

03 juli 2020

10u28 0 Wielsbeke Een 39-jarige man uit Wielsbeke richtte in juli vorig jaar verschillende keren doodsbedreigingen naar zijn ex met wie de relatie net stukgelopen was. “Ik schiet een kogel door jouw en mijn kop”, riep de man onder andere naar zijn.

Het koppel was niet lang uit elkaar toen de vrouw politiebijstand had gevraagd toen ze haar spullen wilde gaan ophalen. Beklaagde H. T. werd meteen erg agressief. Hij zei dat hij zou vluchten met hun dochter naar Marokko en haar zou vermoorden. Eerder die dag had de vrouw ook al twee slagen gekregen van haar ex en werd ze bij de keel gegrepen en opgetild. De man die niet kwam opdagen in de rechtbank verklaarde bij de politie dat het allemaal leugens zijn. Volgens hem wil zijn ex hem in een slecht daglicht stellen om zo hun dochter bij haar te hebben. De man riskeert een gevangenisstraf van negen maanden en een geldboete van 800 euro. Vonnis op 20 juli.