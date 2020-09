Man (25) op koersfiets overleeft zware botsing met auto niet Hans Verbeke

02 september 2020

11u03 334 Wielsbeke Een 25-jarige fietser uit Kuurne is dinsdagavond in Ooigem om het leven gekomen nadat hij gegrepen werd door een auto. Dat gebeurde toen het slachtoffer, die oortjes droeg, vanuit een ondergeschikte weg plots de Desselgemsestraat kwam opgereden. De automobilist, die voorrang had, kon de botsing onmogelijk vermijden.

Het ongeval gebeurde kort voor 20 uur in Ooigem. Zelfstandig elektricien Simon Meysmans kwam op zijn koersfiets uit de Pontweg gereden, dat is een korte eenrichtingsstraat die de Wielsbeeksestraat met de Desselgemsestraat verbindt. Toen de man die laatste straat indraaide om richting de brug over de Leie te rijden, merkte hij niet of te laat dat er vanuit de richting van Desselgem een BMW kwam gereden. De verraste automobilist trapte nog op z’n rem maar kon een botsing niet vermijden. Het slachtoffer werd opgeschept en belandde hard in de voorruit van de wagen.

AED-toestel

Door de klap werd Simon Meysmans weggekatapulteerd. Onmiddellijk was duidelijk dat zijn toestand bijzonder ernstig was. Mensen uit de buurt renden om het AED-toestel dat luttele tientallen meters verderop aan de muur van kinderopvang ’t Vlinderke hangt, in het begin van de Bavikhoofsestraat. In afwachting van de hulpdiensten werd geprobeerd daarmee het leven te redden van de onfortuinlijke fietser. Ambulanciers en leden van het MUG-team zetten nadien die inspanningen verder. Maar voor Simon Meysmans kwam alle hulp te laat. Hij stierf ter plaatse. De aangeslagen automobilist werd opgevangen door het zorgteam van de politie. De man was ongedeerd maar wel bijzonder onder de indruk van de feiten. De Desselgemsestraat werd plaatselijk enkele uren afgesloten voor alle verkeer.

