Losgebroken koe sukkelt in berm met braamstruiken langs jaagpad VHS

01 oktober 2020

18u15 0 Wielsbeke Een koe die ontsnapt was uit de weide en geen zin had om zich zomaar te laten vangen, heeft woensdagnacht brandweer en politie een hele tijd zoet gehouden. Het 500 kilogram zware beest kon uiteindelijk verdoofd worden en nadien weer weggeleid.

Een fietser merkte donderdagmorgen rond vier uur een loslopende koe op vlak bij de Desselgemsestraat in Ooigem. De hulpdiensten kwamen ter plaatse maar het dier was niet meteen van plan terug te keren naar de weide waaruit ze was ontsnapt. De koe probeerde te ontkomen en belandde zo in een berm vol braamstruiken, naast het jaagpad langs de Leie. Een dierenarts kwam ter plaatse om het dier te verdoven. Meer dan een uur later pas, kon de versufte koe zelfstandig uit de berm klauteren. Daarna werd ze weer naar de weide geleid.