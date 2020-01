Loods onder brug over Leie geeft geheimen prijs: cannabisplantage van enkele honderden planten ontdekt Alexander Haezebrouck & Klaas Danneel

15 januari 2020

21u18 6

De politie heeft woensdagnamiddag een grote cannabisplantage ontdekt in een loods onder een brug over de Leie in Wielsbeke. Op foto’s is te zien hoe er een professioneel ingerichte plantage is neergezet met voorziening van elektriciteit. De plantjes waren volgroeid en rijp om te oogsten, andere plantjes waren al geoogst. De loods bevond zich onder een brug over de Leie ter hoogte van de Dertiende Liniestraat in Wielsbeke. Hoe de politie de plantage op het spoor is gekomen is nog onduidelijk. Er was wel een brandje geweest, maar dat zou niet de aanleiding van de vondst geweest zijn. Het parket kwam ook ter plaatse en nam de plaats en de planten in beslag. Er zijn voorlopig nog geen verdachten opgepakt.