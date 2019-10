Kunst in Sociaal Huis, bib en gemeentehuis om aandacht te vragen voor borstkanker Joyce Mesdag

16 oktober 2019

18u06 0 Wielsbeke Nog tot eind deze maand kan je in de wachtzaal van het Sociaal Huis, de inkomhal van het gemeentehuis en aan de balie van bibliotheek BIBOX enkele kunstwerken zien die verband houden met borstkanker.

Oktober is internationale maand van de strijd tegen borstkanker. Ook de gemeente Wielsbeke onderschrijft, in samenwerking met Logo Leieland, het belang van het bevolkingsonderzoek borstkanker. Om dat engagement in de verf te zetten, vroeg gemeente Wielsbeke enkele lokale kunstenaars werken te creëren of bestaande werken tentoon te stellen die verband houden met borstkanker. Kunstenaars Anja Brugghe, Dirk Boussouw, Mieke Callewaert en Jan Van Braekel gingen op de uitnodiging in.

Ook enkele lokale bakkers zetten het bevolkingsonderzoek borstkanker in de kijker. Bakkerij Pauwels en bakkerij Wouter uit Wielsbeke bieden de hele maand oktober borstgebakjes of borstpistoletjes aan. Beide bakkers zetten een Think Pink-inzamelbox om geld in te zamelen. Op deze manier willen ook zij de aandacht vestigen en het taboe doorbreken omtrent het bevolkingsonderzoek borstkanker.

Naast kunstenaars en bakkers zetten ook lokale huisartsen, zorgpartners, vrouwen- en seniorenverenigingen samen de schouders onder deze sensibiliseringsactie.