Koppel zit al 2 maanden vast in Iran: zonen wachten vol ongeduld op terugkeer Hans Verbeke

25 maart 2020

17u32 2 Wielsbeke Een echtpaar uit Ooigem probeert al bijna een maand weg te geraken uit Iran. Hamidreza Moghimi Asl en zijn echtgenote Maryam Panbehi trokken eind januari naar hun geboorteland. Begin maart zouden ze terugkeren. “Maar elke vlucht die ze boeken, wordt vroeg of laat weer geannuleerd door de coronacrisis”, zeggen hun zonen die thuis op hen wachten.

Onder meer voor een operatie die hij moest ondergaan, reisde Hamidreza Moghimi Asl (69) samen met zijn 22 jaar jongere echtgenote Maryam Panbehi twee maanden geleden naar Iran. “Ze zouden van de gelegenheid ook gebruik maken om tijd door te brengen met familie in het land”, zegt Farbod Moghimi Asl (21), hun oudste zoon. “De terugkeer was gepland op 3 maart. Dat leek ook te lukken, al was er toen ook in Iran al veel onrust rond het coronavirus. Enkele dagen voor ze zouden terugvliegen, kregen ze echter het bericht dat de vlucht geannuleerd was.”

Beperkte bewegingsvrijheid

Met behulp van zoon Farbod boekte het echtpaar intussen al verschillende keren tickets voor een andere terugvlucht. “Maar keer op keer draaide ook dat op een annulatie uit”, weet Farbod. “De laatste tickets die ze kochten, waren voor een vlucht op 1 april. Maar ook die is intussen geschrapt.” Het echtpaar verblijft intussen noodgedwongen bij familie. “Ze hebben een beperkte bewegingsvrijheid, een beetje zoals in België nu”, weet Farbod. “Dat maakt het enigszins leefbaar. Twee tot drie keer per week hebben we contact met elkaar, via WhatsApp. Maar het liefst van al zouden ze natuurlijk zo snel mogelijk weer voet op Belgische bodem zetten.”

Alleen thuis

Eén en ander betekent ook dat Faraz (18), de jongere broer van Farbod, al veel langer alleen thuis is dan voorzien. “Ik volg een masteropleiding informatiemanagement in Leuven”, vertelt Farbod. “Tijdens de week verbleef ik op kot en was mijn broer dus helemaal alleen. Maar sinds kort zijn de lessen opgeschort en ben ik weer in Wielsbeke. Samen proberen we ons plan te trekken. Ik leer koken, met het internet als handig hulpmiddel, maar beperk me tot de eenvoudige dingen.” Faraz is blij dat z’n oudere broer weer thuis is. De jongeman, die in z’n laatste jaar van het secundair onderwijs zit, krijgt voorlopig geen les. “Maar ik heb heel wat taken doorgestuurd gekregen waardoor ik me toch nuttig kan bezighouden”, zegt hij. “Zo kan ik m’n zinnen wat verzetten. Maar mijn broer en ik kijken hard uit naar het moment dan onze ouders weer in het land zijn.”