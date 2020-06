Koppel gewond na val met fiets op mazoutvlek in Wielsbeke LSI

22 juni 2020

18u15

Bron: LSI 8 Wielsbeke Een koppel uit Kortrijk is maandagnamiddag gewond geraakt toen ze met hun fiets uitgleden op een mazoutvlek in Wielsbeke. Een vrachtwagen had er net zijn brandstoftank stukgereden op een betonblok.

Rond 14.30 uur wou de vrachtwagen langs de Ooigemstraat in Wielsbeke op een parking rechtsomkeer maken. De chauffeur had enkele betonblokken niet opgemerkt en daardoor scheurde zijn brandstoftank open. De brandstof liep op het fietspad en de straat. Nog vooraleer de brandweer ter hulp kon schieten om het goedje in te dammen en op te ruimen, reden twee fietsers langs. Ze kwamen op de gladde plek ten val en raakten gewond. Met een ambulance werden ze voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht.