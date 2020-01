Juliette (4) heeft haar geliefde knuffelaap terug: ambulancier brengt haar nieuwe nadat ze oude verloor Redactie

30 januari 2020

17u59 0 Wielsbeke Juliette De Vos (4) uit Ooigem viel gisteravond ongetwijfeld met een gelukzalige glimlach in slaap. Van ziekenhuis AZ Groeninge en brandweerzone Fluvia kreeg ze een nieuwe knuffel, aan huis geleverd met de ambulance, nadat ze haar boezemvriendje ‘Aap’ verloor. Aap kreeg ze van een ambulancier na een zware val twee jaar geleden.

“Tijdens een babyborrel in mei 2018 is Juliette van een hoog speeltoestel naar beneden gevallen”, vertelt mama Sofie Beernaert. “De situatie was vrij ernstig. Ze had een hoofdtrauma, en was zelfs even het bewustzijn verloren. De ambulance en mug hebben haar toen naar het ziekenhuis gebracht.” Juliette mocht een dag later terug naar huis.

Tijdens dat ritje kreeg ze van de ambulanciers een knuffel, net als de andere kindjes die vervoerd worden met een ambulance van Fluvia. “De knuffel kreeg de naam ‘Aap’, en sindsdien waren ze onafscheidelijk. Jammer genoeg zijn we Aap verloren tijdens onze laatste zomervakantie. Ontroostbaar was ze sindsdien. Zelfs nu nog wordt ze ’s nachts wakker. ‘Ik kan niet slapen, Aap is hier niet’.”

Ander aapje

Mama Sofie nam daarop contact op met AZ Groeninge, met de vraag of er nog ergens eenzelfde knuffel zou te vinden zijn. “Maar intussen waren we al aan een nieuwe lading knuffels gekomen”, zegt Stefaan Lammertyn van Az Groeninge. “Geen knuffels meer zoals ‘Aap’ dus. Maar we wilden wél een alternatief bieden. Dus komen we vandaag langs bij Juliette om haar uit een aantal knuffels te laten kiezen.” Het werd opnieuw een aap, maar dan een andere. “Ik ga haar Anna noemen”, glunderde Juliette. “Ik vermoed dat ze even goeie vriendjes gaan worden”, zegt Sofie. “Ze associeerde Aap echt wel met de rit in de ambulance en die lieve ambulanciers, dus dat zal nu ook wel het geval zijn.”