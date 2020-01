Jongeman na ontvoering moeder geraakt door politiekogel in Tourcoing LSI

16 januari 2020

14u32

Bron: LSI 0 Wielsbeke Het Franse gerecht vraagt de uitlevering van een jongeman van Marokkaanse origine uit Wielsbeke. Hij probeerde in Tourcoing een politie-agent omver te rijden bij een controle en raakte daarbij gewond toen hij een afgevuurde kogel in het lijf kreeg. De jongeman was gezocht omdat hij er van verdacht werd maandagochtend zijn eigen moeder te hebben ontvoerd.

Maandagochtend liep bij de politie een melding binnen van een familielid dat de jongeman in Wielsbeke zijn eigen moeder met geweld in zijn voertuig had getrokken en had ontvoerd. Alles kaderde in een familiegeschil. Zowel in België als in Frankrijk werden de Volkswagen Golf en de jongeman geseind. Dinsdag merkte de politie van het Noord-Franse Tourcoing het voertuig op in de Gaston-Lepersstraat. Toen ze het wilden controleren, sloeg de automobilist op de vlucht. Daarbij moest een politie-agent wegspringen. De politie opende het vuur en schoot vier kogels af. Eén kogel doorboorde de achterruit en raakte ook de automobilist. Enkele uren later kon het verlaten en beschadigde voertuig met een lekke band in de Theaterstraat in Moeskroen teruggevonden worden. ‘s Avond kon de jongeman zelf ook gevonden worden. Rond 22u bood hij zich in een ziekenhuis in Moeskroen met een schotwonde aan. Daar kon hij na verzorging opgepakt en aangehouden worden. De kogel kon uit zijn lijf verwijderd worden en raakte geen vitale lichaamsdelen.

De Belgische politie onderzoekt de vermeende ontvoering en intra-familiaal geweld, alhoewel de moeder zelf vindt dat ze niet ontvoerd werd. Zij kon ongedeerd in Molenbeek teruggevonden worden. Het Franse gerecht onderzoekt de schietpartij en het wegvluchten in Tourcoing en opende een onderzoek naar moordpoging. In dat kader is een Europees aanhoudingsmandaat uitgevaardigd en vraagt Frankrijk de uitlevering aan de Belgische autoriteiten.