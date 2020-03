Jonge minnaar van beschoten Grietje (72) weer op vrije voeten: gerecht gelooft in zijn onschuld VHS

27 maart 2020

19u26 1 Wielsbeke Imraan A. (31) is vrij zonder voorwaarden. De Imraan A. (31) is vrij zonder voorwaarden. De man uit Temse zat een aantal weken in de cel op verdenking van betrokkenheid bij een schietpartij in Wielsbeke waarbij zijn 72-jarige minnares Grietje Wieringa levensgevaarlijk gewond raakte. De Temsenaar had vanaf minuut één zijn onschuld uitgeschreeuwd.

“Mijn cliënt is altijd formeel geweest: het is zijn echtgenote die de bijna fatale schoten heeft gelost”, zegt advocaat Walter Van Steenbrugge. “Hij was verrast toen het gebeurde en heeft kunnen beletten dat er nog meer schoten vielen.” Summer A. (25), de echtgenote van Imraan A., beweerde lange tijd dat ze zich niks herinnerde van de feiten. Later gaf ze toe dat zij de trekker overhaalde. Het drama speelde zich af in het kader van een driehoeksrelatie tussen het slachtoffer en het koppel uit Temse.

Correcte beslissing

Twee weken geleden oordeelde de raadkamer in Kortrijk dat er geen reden meer was om Imraan A. nog langer aan te houden. Het parket ging evenwel onmiddellijk in beroep tegen die beslissing. Daarop trok advocaat Walter Van Steenbrugge met overtuiging naar de Kamer van Inbeschuldigingstelling (KI) in Gent, om zijn cliënt vrij te krijgen. Met succes want de KI oordeelde nu dat de raadkamer in Kortrijk een correcte beslissing had genomen. “Mijn cliënt werd daarom vrijgelaten zonder voorwaarden”, zegt Van Steenbrugge.