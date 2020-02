Jong koppel uit Temse verantwoordelijk voor schietpartij op 73-jarige vrouw Hans Verbeke

11 februari 2020

10u34 3 Wielsbeke Een man van 31 en zijn 25-jarige vriendin, beiden uit Temse, zijn verantwoordelijk voor de schietpartij waarbij maandagnamiddag in Wielsbeke de 73-jarige Grietje W. levensgevaarlijk gewond raakte. Dat bevestigt het parket van Kortrijk. Wie precies geschoten heeft, is niet duidelijk. Het slachtoffer is nog altijd kritiek.

A.I. en zijn vriendin S.A. trokken maandag kort na de middag naar de statige villa van Grietje W., langs de Breestraat in Wielsbeke. Wat zich daar precies afspeelde, moet nog duidelijk worden. Maar feit is, dat de 73-jarige vrouw van Nederlandse origine die een tijd in Brasschaat woonde, beschoten werd met een vuurwapen. Ze liep twee schotwonden op en raakte levensgevaarlijk gewond. Daarop ging het koppel op de vlucht.

Gezocht: het wapen

Het parket West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, bevestigt ons nieuws dat de mannelijke dader zelf de hulpdiensten belde. Dat gebeurde heel kort na de feiten waardoor het slachtoffer nog levend werd aangetroffen. Ruim drie uur na de schietpartij keerde de man terug naar Wielsbeke om zich op de plaats van de feiten te melden bij de politie. Hij werd onmiddellijk ingerekend. Ook zijn vriendin S.A werd gevat. Bij geen van beiden werd het vuurwapen aangetroffen, de politie is op zoek.

Kruitsporen

Volgens het parket is het nog niet duidelijk wie heeft geschoten op de 73-jarige vrouw. Bij zijn arrestatie werden bij de mannelijke verdachte alvast zijn handen in bruin papier gewikkeld, om te vermijden dat mogelijke kruitsporen verloren zouden gaan. Ook de Volkswagen Arteon waarmee hij naar Wielsbeke terugkeerde, wordt onderzocht op eventuele kruitsporen. Het koppel wordt vandaag voor de onderzoeksrechter geleid. Die zal beslissen of de twee worden aangehouden.