Jong koppel uit Temse opgepakt voor neerschieten 73-jarige vrouw

Wielsbeke

Een man van 31 en zijn 25-jarige vriendin, beiden uit Temse, zijn opgepakt voor de schietpartij waarbij maandagnamiddag in Wielsbeke de 73-jarige Grietje W. levensgevaarlijk gewond raakte . Dat bevestigt het parket van Kortrijk. Wie precies geschoten heeft, is niet duidelijk. Het slachtoffer is nog altijd in kritieke toestand.