Jong CD&V Wielsbeke start met online meldpunt, volgens oppositie een teken dat er geen teamwork is tussen Jong CD&V en CD&V Joyce Mesdag

02 juli 2019

17u05 0 Wielsbeke Jong CD&V Wielsbeke start een online meldpunt: ‘De Pispaal van Wielsbeke’. De jongeren willen opvangen wat leeft bij de bevolking, en die vaststellingen dan doorgeven aan het bestuur. Wielsbeke wordt bestuurd door een absolute meerderheid van CD&V, trouwens.

“We merken dat het gemeentebestuur op vandaag -zeker online- niet alle vragen, meldingen en suggesties opvangt”, zegt Simon Algoet. “Vooral niet die van de jongere generatie in onze gemeente. Vandaar dat we als Jong CD&V het initiatief namen om het online meldpunt ‘Pispaal van Wielsbeke’ op te richten.”

“Het is voor alle duidelijkheid geen echte pispaal, maar een positief alternatief voor de soms verzuurde reacties op sociale media. Wie iets meldt op www.pispaalvanwielsbeke.be, mag er zeker van zijn dat hij ook echt een antwoord krijgt”, zegt Giovanni Rommel.

“We kregen ondertussen al een tiental meldingen binnen. We willen zoeken naar oplossingen, samen met de inwoners van onze gemeente. En we willen dat ook het gemeentebestuur daar meer aandacht voor heeft”, valt Louise Delaere in. “Op deze manier willen we ons verder engageren, en zorgen dat onze kiezers op ons kunnen rekenen”, zegt Ine Callens.

Er kwam meteen al reactie vanuit oppositiehoek: N-VA Wielsbeke verwijt de partij een gebrek aan teamwork. “Ondanks een absolute meerderheid van CD&V Wielsbeke in het gemeentebestuur lijken het schepencollege en de burgemeester er dus niet in te slagen de problemen die heersen bij de inwoners van Wielsbeke, Ooigem en Sint-Baafs-Vijve vast te stellen en op te lossen. Vreemd dat een jongerenafdeling hun eigen gemeentebestuur ‘de vinger aan de pols’ moet houden...”

CD&V-ondervoorzitter Marijn De Vos, die in de schaduw zijn schouders zet onder dit jongereninitiatief, relativeert de kritiek van N-VA. “Dat is constructief kritisch zijn, wat deze jongeren doen. Het kan immers altijd beter. We moeten blij zijn dat er nog jongeren zijn die nog geloven in de politiek, en zolang ze op die manier constructief meewerken in plaats van af te breken, sta ik daarachter.”