Jeugd- en cultuurdienst verhuizen Joyce Mesdag

04 december 2019

18u01 0

Vanaf eind 2019 verhuizen de jeugd- en cultuurdienst. Momenteel hebben de beide diensten hun uitvalsbasis in het Speelhuisje in de Baron van der Bruggenlaan, naast basisschool Springeling. Vanaf 23 december vind je deze diensten terug in het Sociaal Huis, in de Hernieuwenstraat 15. Samen met deze verhuis worden ook de openingsuren lichtjes aangepast zodat deze gelijklopen met de openingstijden van het Sociaal Huis.