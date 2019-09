Jan Stevens is tegen het afschaffen van de opkomstplicht: “Ik weet graag hoeveel mensen het niet eens zijn met ons beleid” Joyce Mesdag

30 september 2019

15u24 5 Wielsbeke Er zijn een aantal opvallende zaken die de nieuwe Vlaamse regering onderhandeld heeft. Burgemeesters krijgen de keuze om Vlaamse of Belgische burgemeesterssjerp te dragen, en het einde van de opkomstplicht voor gemeente- en provincieraadsverkiezingen zit eraan te komen. Wat denkt jouw burgemeester daarvan?

“Van een groot essentieel belang vind ik het niet, voor het gemeentebeleid, welke sjerp de burgemeester draagt”, zegt Wielsbeeks burgemeester Jan Stevens (CD&V). “Ik had graag de regel zoals die nu is, behouden. Met een driekleurige sjerp kan je een burgemeester herkennen tussen schepenen. Voor mensen die voor het eerst een schepencollege ontmoeten, familieleden op een jubileum, bijvoorbeeld, kan de driekleurige sjerp verhelderend werken. Ik ga ’m zelf in elk geval blijven dragen.”

Stevens is verder vóór het behoud van de opkomstplicht. “Elke zes jaar worden gemeente- en provinciepolitici geëvalueerd. Ik heb graag dat die evaluatie zo breed mogelijk gedragen is. Is er één die het niet eens is met ons beleid, of die mijn gezicht zelfs niet kan zien, dan wil ik dat graag weten. Akkoord, de laatste twee keren heeft niemand nog een sanctie gekregen omdat die niet is gaan stemmen. De opkomstplicht echt hard maken, deden we dus niet. Maar volgens mij moet je er in de eerste plaats voor zorgen dat die sanctie er wél komt, en niet gewoon de regels aanpassen omdat je er niet toe komt om wie er zich niet aan houdt, te sanctioneren.”

Als de opkomstplicht dan toch afgeschaft wordt, moeten ze dat op alle niveaus doen, zegt Stevens. “Want er is meer verzuim voor de Vlaamse en federale verkiezingen, dan voor gemeenteraads-en provincieraadverkiezingen.”

