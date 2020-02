Isabelle en Henk zijn nieuwe uitbaters van Sparwinkel Joyce Mesdag

27 februari 2020

17u37 0 Wielsbeke Isabelle Loncke (42) en Henk Walcarius (44) uit Oeselgem zijn de nieuwe uitbaters van de Sparwinkel in Wielsbeke. Ze nemen de zaak over van Eddy Vandermeulen en Mary-Christine Vandeputte, die er na 29 jaar mee stoppen. Als zaakvoerders althans, want het koppel zal nog een tijdje als werknemers meedraaien in de winkel.

Isabelle en Henk zijn al enkele dagen aan het warmlopen, volgende week nemen ze de touwtjes in handen. “We hebben samen een verbouwfirma gehad”, legt Henk uit. “Maar een carrière in de bouw was omwille van mijn gezondheid niet meer mogelijk, dus zijn we naar een andere uitdaging beginnen uitkijken. We zien het helemaal zitten, hier. We hadden wat schrik dat de klanten ons misschien minder in de armen zouden sluiten als Eddy en Mary-Christine, omdat we vanuit een ander dorp komen, maar dat is gelukkig niet het geval. We worden hier goed ontvangen.”