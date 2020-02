Inwonersaantal in Wielsbeke stijgt met ruim 2 procent Joyce Mesdag

11 februari 2020

07u44 0 Wielsbeke Vorig jaar steeg het bewonersaantal in Wielsbeke met 181: van 9633 eind 2018 naar 9814 eind 2019. Dat is goed voor een stijging van meer dan 2 procent. “En dat is de sterkste stijging in heel West-Vlaanderen”, zegt burgemeester Jan Stevens (CD&V).

Naar een verklaring voor de stijging is het wat gissen. “Om te beginnen kent onze gemeente een natuurlijke groei, met meer geboortes (101) dan overlijdens (69). Daarnaast komen er ook gewoon méér mensen in onze gemeente wonen dan er weggaan. Als ik mijn buikgevoel volg, dan denk ik dat er veel jonge gezinnen uit de omgeving van Wielsbeke de woningen kopen van ouderen. De mobiliteit in onze gemeente is heel goed, vlak bij de E17 en Waregem, wat ons wellicht een populaire plek maakt om te wonen. Bovendien kosten woningen in onze gemeente iets minder dan in omliggende gemeenten en steden, wat ook wel een troef is. Er zijn recent al heel wat bouwprojecten gerealiseerd en er komen er nog een paar aan, dus wellicht zal ons inwonersaantal nog stijgen. Misschien wel tot boven de 10.000.”

Wielsbeke is goed voor 4.017 inwoners, deelgemeente Sint-Baafs-Vijve telt 2.382 inwoners en deelgemeente Ooigem 3.415 inwoners. Die deelgemeenten waren goed voor een stijging van respectievelijk 99 inwoners, 71 inwoners en 11 inwoners.