Inwoners Wielsbeke krijgen tweede mondmasker in de bus Joyce Mesdag

18 juni 2020

19u23 0 Wielsbeke De inwoners van Wielsbeke krijgen binnenkort een tweede mondmasker in de bus. De gemeente deed eerder al mee aan de samenaankoop via Leiedal, maar heeft nu ook via een samenwerking met 16 steden en gemeenten uit de regio Midden-West-Vlaanderen en hulpverleningszone Midwest een tweede masker aangekocht voor elke inwoner ouder dan 12 jaar.

“We zullen nog een hele tijd mondmaskers moeten gebruiken, daarom bedelen we vanaf vandaag een extra mondmasker per inwoner”, zegt burgemeester Jan Steven (CD&V). “Opnieuw konden we dankzij de inspanningen van onze medewerkers en vrijwilligers, dit in een record tempo voorbereiden. “ Ontving je geen maskers, ontving je er te weinig of heb je nog vragen omtrent de mondmaskers? Dan je terecht bij de dienst communicatie via 056/67 32 00 of via communicatie@wielsbeke.be.