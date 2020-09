Infomarkt nieuwe brug Ooigem-Desselgem Joyce Mesdag

23 september 2020

20u44 0 Wielsbeke Dit najaar starten de effectieve werken voor een nieuwe brug over de Leie tussen Desselgem en Ooigem. Daarom organiseert de Vlaamse Waterweg nv op dinsdag 6 oktober een (coronaproof) infomarkt in OC Leieland in Ooigem.

Om de Leie toegankelijk te houden voor de moderne binnenvaart bouwen waterwegbeheerder de Vlaamse Waterweg samen met gemeente Wielsbeke en stad Waregem een hogere brug tussen Desselgem en Ooigem. De aannemer is officieel al gestart op 1 juli, maar de werken gaan binnenkort pas écht van start.

Op de infomarkt van 6 oktober kom je meer te weten over alle concrete stappen in de bouw van de wegbrug en over de omleidingen voor het weg- en fietsverkeer. In primeur zijn er op de infomarkt ook de eerste beelden van de aparte fietsbrug, die naast de wegbrug zal gebouwd worden.

Er zijn 4 sessies van maximum 49 personen, om 16 uur, 17 uur, 18 uur en 19 uur. Inschrijven kan via https://ooigem-desselgem.eventbrite.nl/ of telefonisch via het nummer 09 292 12 11. Meer info vind je op https://www.wielsbeke.be/infomarkt.

Tijdens de infomarkt draagt iedereen verplicht een mondmasker. Uiteraard worden ook de nodige hygiënemaatregelen getroffen. Vooraf inschrijven is noodzakelijk.