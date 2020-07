In een week 5 nieuwe besmettingen in Wielsbeke: “Bezoek op kamer in rusthuis wordt stopgezet” Peter Lanssens

26 juli 2020

08u44 0 Wielsbeke Er waren in een periode van zaterdag 18 tot en met vrijdag 24 juli 82 nieuwe coronabesmettingen in Zuid-West-Vlaanderen, waarvan 5 in Wielsbeke. Dat blijkt uit cijfers van zeven regionale labo’s, die aan welzijnsintercommunale W13 zijn bezorgd, waar Philippe De Coene (sp.a) voorzitter van is.

De stijging zet zich door in Wielsbeke en deelgemeenten Ooigem en Sint-Baafs-Vijve, maar dat kan een momentopname zijn. Wielsbeke zit een eind boven de alarmdrempel van twintig besmettingen, als we het reëel aantal besmettingen naar 100.000 inwoners omrekenen. In Wielsbeke zijn er dat nu 50,85 op 100.000.

De gemeente neemt maatregelen in woonzorgcentrum Ter Lembeek in de Hernieuwenstraat. “Het bezoek op de kamer is stopgezet, sinds zaterdag 25 juli”, zegt burgemeester Jan Stevens (CD&V). Bezoek in de cafetaria en binnentuin blijven mogelijk, na het maken van een afspraak via het nummer 056/66.52.83. De cafetaria van het Lokaal Dienstencentrum Ter Lembeek wordt exclusief voorbehouden voor bewoners en familie. Er is één bezoek per bewoner per dag toegelaten. De maatregelen worden tijdelijk ingevoerd om de veiligheid en de gezondheid van alle bewoners en medewerkers te garanderen, met toch een zo maximaal mogelijk contact tussen bewoner en familie.