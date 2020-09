Humor en muziek op ‘Wielsbeke Herleeft’ Joyce Mesdag

25 september 2020

19u03 0 Wielsbeke Enkele enthousiastelingen achter de facebookpagina Wielsbeke Leeft en de vzw Wielsbeke 4 Life organiseren morgen zaterdag het evenement Wielsbeke Herleeft in OC Leieland in Ooigem.

“We kregen geregeld de vraag om terug iets te organiseren zoals Feest op het Plein”, zegt Jan De Potter. “Met veel enthousiasme zijn we er in geslaagd om in een recordtempo een mooie en afwisselende affiche samen te stellen, en alle coronaproof te organiseren.”

“Met Bas Birker hebben we een standup-comedian pur sang kunnen strikken. De afgelopen 10 jaar speelde deze ingeweken Nederland meer dan 1500 shows. Hij is altijd één brok energie, zo nu en dan op het randje, improviseert heel vaak maar is nooit kwetsend”, zegt De Potter. “Voor het muzikale gedeelte, kozen we voor een coverband uit eigen gemeente. Cigarettes and Old Whisky brengt op heel eigen akoestische wijze nummers van Pink, Anouk, Joan Ozborn, U2 tot zelfs Guns ‘N’ Roses. Ambiance verzekerd dus.”, vult Christophe Van Assche van Wielsbeke 4 Life aan.

Normaal zou het evenement eerst op de Markt van Wielsbeke doorgaan, maar door het slechte weer verhuist het event dus naar binnen. Meer info vind je op www.wielsbekeleeft.be. Tickets kosten 10 euro per persoon.