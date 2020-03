Huis van het Kind pakt uit met zindelijkheidskoffer Joyce Mesdag

03 maart 2020

15u02 0 Wielsbeke Het Wielsbeekse Huis van het Kind lanceert de zindelijkheidskoffer ‘Joepie ik ga al op het potje’. Deze zindelijkheidskoffer werd ontwikkeld om op een ludieke, speelse maar leerrijke manier samen met de peuter aan de slag te gaan rond het thema zindelijkheid.

In de koffer vind je een voorleesboekje, spelletjes, plasdiploma, beloningskaart, brochures en nog veel meer. De koffer is gratis te ontlenen in bibliotheek Bibox. Ook de verschillende kinderopvanginitiatieven werken mee en stellen de koffer ter beschikking van hun opvangkindjes. Meer info over de zindelijkheidskoffer en Huis van het Kind is terug te vinden op www.wielsbeke.be/huisvanhetkind