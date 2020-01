Hond sterft bij korte maar hevige brand in bijgebouw hoeve AHK

10 januari 2020

17u10 0 Wielsbeke Langs de Breestraat in Wielsbeke is vrijdagnamiddag omstreeks 15.15 uur brand uitgebroken in een bijgebouw van een oude hoeve. De brandweer kon het vuur snel blussen, maar de hond van de bewoner stikte in de rook en stierf.

Het waren arbeiders die aan het werk waren op een werf naast de hoeve die de brandweer verwittigden nadat ze rook hadden zien opstijgen vanuit de hoeve. De hulpdiensten snelden ter plaatse en konden het vuur vrijwel meteen doven. De brand was ontstaan ter hoogte van een kachel in een bijgebouw naast de hoeve. De bewoner, een alleenstaande oudere man, probeerde het vuur zelf nog te blussen en zijn hond te redden maar dat lukte niet. Eens het vuur geblust was, vond de brandweer de hond terug in een hoekje van het bijgebouw. Het dier was overleden, wellicht gestikt in de rook. De hulpdiensten wilden de man meenemen naar het ziekenhuis voor een medische check-up omdat hij zeker rook heeft ingeademd. Maar de man weigerde mee te gaan.