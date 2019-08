Hindernissenloop, verkiezing foute hoed en drie marktjes op de Wielsbeekse Feesten Joyce Mesdag

27 augustus 2019

22u23 0

Dit weekend wordt er weer feest gevierd in Wielsbeke. De Wielsbeekse feesten worden afgetrapt met de bloedinzameling van het Rode Kruis in zaal Den Aert op donderdag 29 augustus. Vrijdagavond kan je de pannen van het dak ‘markten’ met de avondmarkt, markt met lokale en ambachtelijke producten en de mondiale markt. In de centrumstraten van Wielsbeke vindt de derde editie plaats van het tuning-evenement. Zaterdag wordt vrolijk verder gefeest. Zo is er onder meer de kinderfuif ‘Minifuif voor maxipret’, de hindernissenloop Strong Wielsbeke, de kinderanimatie Funbus, en optredens van de bands Cover-Line en Raf Van Brussel en zijn band. Het vuurwerkspektakel en de Big Band fuif sluiten de zaterdag af. Zondag 1 september is er de 8ste editie van de paardenkoers in Wielsbeke, met de verkiezing van de ‘foute hoed. Je vindt het volledige programma op https://www.wielsbeke.be/nieuws/wielsbeekse-feesten-2019-ontdek-het-programma.