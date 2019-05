Het West-Vlaanderen van Tessa Wullaert, hét gezicht van vrouwenvoetbal: “Wielsbeke blijft mijn thuis” Joyce Mesdag

31 mei 2019

21u30 0 Wielsbeke Hét gezicht van het vrouwenvoetbal is op en top West-Vlaamse. Hoewel ze al sinds 2015 niet meer fulltime in Wielsbeke woont, beschouwt ze Wielsbeke nog steeds als haar thuis. “Mijn thuis is immers waar mijn familie woont, en dat is dus op dit moment nog steeds Wielsbeke.” Wie haar tegen het lijf loopt, mag haar gerust een handtekening vragen. “Ik maak altijd met plezier tijd voor een foto, en ben altijd vriendelijk. Ik kan daar alleen maar blij over zijn als mensen het vrouwenvoetbal volgen.” Ze somt voor ons even haar favoriete plekjes op.

De Leie

Ik heb om te beginnen hele leuke herinneringen aan De Leie. Ik ging naar school in de basisschool in Sint-Baafs-Vijve vlakbij, en als we buitenshuis gingen spelen, was het vaak in de buurt van de Leie. Het André Demedtshuis aan de oevers van de Leie, daar werden de kunstwerkjes die we maakten op school wel eens tentoongesteld. Mijn ouderlijke thuis is vlakbij de Leie, net als het huis van mijn oma. Als ik thuis ben en een toertje ga lopen, of als ik ga wandelen met onze twee honden, dan is dat altijd langs het jaagpad.

Het André Demedtshuis is een mooie vertrekplek langs de Leie.

Sint-Bavostraat 15, Sint-Baafs-Vijve

Dierenpark De Zonnegloed in Vleteren

Mijn familie bestaat uit de grootste dierenliefhebbers. Dierentuinen kunnen wel leuk zijn om te bezoeken, maar ik hou er niet zo van als dieren opgesloten worden enkel maar om tentoongesteld te worden. De dieren die daar verblijven, worden er opgevangen omdat ze nergens anders nog terecht kunnen. Ik heb het park via de zus van mijn lief leren kennen. Eline heeft er zelfs twee dieren geadopteerd. Ik ga er binnenkort zeker nog eens naartoe. Het park is net uitgebreid, ik ben benieuwd om het resultaat te zien.

De Zonnegloed Aninam Sanctuary

Kasteelweg 22 in Vleteren

Dierenasiel De Leiestreek

Dierenwelzijn vind ik heel belangrijk. We hebben zelf altijd één of twee honden gehad. Ik had er graag één meegenomen naar Manchester, maar dat bleek jammer genoeg niet mogelijk. De twee honden blijven dus thuis bij mijn mama, maar elke keer ik naar huis kom, trek ik er meteen op uit om met hen te gaan wandelen. We nemen nooit een hond in huis uit de broodfok, daar zijn we erg tegen. Hoewel we zelf nog geen hond uit het asiel hebben gehad, wilde ik het dierenasiel zeker naar voren schuiven als een favoriet plekje. Tijdens mijn jeugdjaren gingen we er geregeld naartoe om met de honden te gaan wandelen, of we brachten dan eens hondenvoeding binnen die we over hadden. De mensen zijn er altijd vriendelijk, en dieren in problemen kunnen er altijd terecht.

Dierenasiel De Leiestreek

Avelgemstraat 186/c in Zwevegem

Amadeus Kruishoutem (net buiten West-Vlaanderen)

Ik ga heel graag ribbetjes eten in Amadeus. Wat ik zo leuk vind aan het restaurant? De combinatie: de lekkere ribbetjes, de lekkere aardappel, het leuke decor,… Telkens ik terug naar België kom, ga ik voor frietjes van de frituur of ribbetjes bij Amadeus. Gelukkig moet ik niet te veel op mijn gewicht letten. Als ik eens ongezond of vettig eet, sport ik dat er zo weer af. Overdrijven mag uiteraard niet, maar zo nu en dan mag het zeker eens.

Amadeus Lozer

Lozerstraat 9 in Kruisem

Pacific Eiland Restaurant

Ik ben er eerlijk gezegd nog maar één keer geweest, maar ik was meteen verkocht. Mijn lief vroeg me wat ik wilde voor mijn vorige verjaardag. ‘Ik wil gewoon ‘tijd’ met jou’, heb ik geantwoord. Hij had een hele dag uitgestippeld in de westhoek, en dit restaurant was een van de stops. Het restaurant ligt, zoals de naam het zegt, op een eilandje. Supermooi, met dat water errond. De eigenaar is heel vriendelijk, die is toen even bij ons komen zitten. Blijkbaar kan je er in de zomer een bootje huren, en aperitieven op het water. Volgende zomer gaan we dat zeker eens doen.

Pacific Eiland

Eiland 2 in Ieper

Middelkerke

Sinds een 10-tal jaar hebben mijn grootouders een appartement op de zeedijk. We gaan er geregeld eens naartoe, en dan maken we er echt een familiegebeuren van: we maken een deugddoende wandeling, genieten van een pannenkoek als tussendoortje, en ’s avonds ronden we af met een pizza van restaurant Delissimo.

Restaurant Delissimo

Zeedijk 111/114 Middelkerke

Brugge

Ik heb eigenlijk géén vaste winkels waar ik ga shoppen. Heel veel tijd heb ik daar ook niet voor. Als we dan eens ergens op stap gaan, dan trekken we wel eens naar Gent, of Brugge. We gaan elk jaar wel naar de kerstmarkt met de familie. Ik ben immers altijd thuis met de kerstdagen. De kerstmarkt in Brugge, is intussen dan ook een beetje een traditie geworden.

Brugge, Grote Markt

Diedjies Kuurne

Vaste plekken om uit te gaan heb ik uit tijdsgebrek ook niet echt. Mijn lief woont in de straat van Diedjies, dus áls we eens ergens uitgaan, dan is het daar. Ik ben er ook al eens uitgenodigd voor een acte de présence met mijn gouden schoen. Dat heeft me wel plezier gedaan eigenlijk, dat toont dat ze het vrouwenvoetbal wel appreciëren.

Diedjies Kuurne

Koning Leopold III-straat 9 in Kuurne