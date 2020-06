Herstelwerken Zwaantjesbrug in Wielsbeke starten tijdens de zomervakantie Joyce Mesdag

24 juni 2020

18u43 0 Wielsbeke De Vlaamse Overheid start in augustus met de herstelling van de Zwaantjesbrug in Wielsbeke. Dat blijkt uit het antwoord op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA) aan minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld). Vlaanderen maakt 105 000 euro vrij voor het herstel van de beschadigde brug.

“In 2018 gebeurden er twee ongevallen waarbij de Zwaantjesbrug beschadigd werd”, zegt Maertens. “Zo was er op 16 juli 2018 een botsing met een kraan en op 17 augustus 2018 reed ook een vrachtwagen tegen de brug. De brug werd voor de laatste keer geïnspecteerd op 20 mei 2020. Daaruit bleek dat de aansluiting van de waterdichting ter hoogte van de brugvoeg en het waterafvoersysteem van de brug en de wachtrok moeten hersteld worden. Ook betonherstellingen van de sokkels dringen zich op. De vastgestelde gebreken vormen wel geen veiligheidsprobleem en worden niet beschouwd als kritisch”, legt Bert Maertens uit.

De herstelwerken zijn gepland in augustus 2020. “De werkzaamheden moeten afgestemd worden met de heraanleg van de Gentstraat in Ingelmunster. De omleiding tijdens de herstelling van de Zwaantjesbrug loopt namelijk over de Gentstraat. De werken aan de Gentstraat eindigen in juli en daarna starten de werkzaamheden aan de brug in Wielsbeke”, besluit Bert Maertens.

Duimen dat de werken dit keer wél doorgaan, want er werd begin vorig jaar ook al aangekondigd dat de werken die zomer zouden starten.