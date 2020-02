Heemkring stelt nieuw jaarboek voor Joyce Mesdag

25 februari 2020

22u10 0 Wielsbeke De leden van de Juliaan Claerhout-kring, de heemkundige kring in Wielsbeke, hebben hun 15e jaarboek voorgesteld: Leiesprokkels 2019-2020.

“In het boek staan heel veel nooit eerder verschenen foto’s uit het verre en iets recentere verleden van Wielsbeke, Ooigem en Sint-Baafs-Vijve”, zegt Monique Claerhout van de Juliaan Claerhout-kring. “Enkele artikels die uit het oog springen zijn deze over het spoor in Wielsbeke, het Frans klooster in Ooigem, 60 jaar Unilin, het levensverhaal van pater Messiaen, KSA op domein Hernieuwenburg, enz. Alles samen 388 pagina’s interessante lectuur.” Wie interesse heeft in een exemplaar van Leiesprokkels 2019-2020 kan dit boek bestellen via email op info@juliaanclaerhoutkring.be of via de website www.juliaanclaerhoutkring.be. Het boek kost 26 euro.