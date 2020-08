Grote voorraad houtresten vat vuur bij Copanex: rookpluim kilometers in het rond te zien VHS

09 augustus 2020

22u11 0

De brandweer rukte zondagavond rond 19 uit naar het houtverwerkend bedrijf Copanex, langs de Pannenstraat in Wielsbeke. Een voorraad houtresten had er vuur gevat, allicht door zelfontbranding. Dat ging gepaard met een grote rookontwikkeling tot kilometers in het rond te zien was. Verschillende posten snelden ter plaatse om de brand geblust te krijgen. Om dat zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, werd een tankwagencircuit opgestart. Daarmee vermeden de blussers dat ze plots zonder water zouden vallen. De schade aan het bedrijf bleef beperkt.