Groen verzet zich tegen het dempen Oude Leiarm: ‘Overal wordt extra groen gezocht, en hier gieten ze beton in bestaand groen’ Joyce Mesdag

07 februari 2020

16u55 0 Wielsbeke Groen verzet zich tegen de aanvraag van de gemeente Wielsbeke om de Oude Leiearm vlakbij de Ooigemstraat te dempen. Parket- en vinylspecialist Unilin wil er een nieuwe toegang tot het bedrijf realiseren. “Overal wordt koortsachtig gezocht naar extra groenzones, om het verbreden van de Leie te compenseren, en een bestaand natuurgebied vlak naast de Leie willen ze net dempen”, zegt provincieraadslid Maarten Tavernier (Groen). “Onbegrijpelijk.”

Momenteel bevindt de toegang van Unilin zich in de Ooigemstraat. Bij druk verkeer veroorzaakt het op- en afrijden van vrachtwagens veel verkeersoverlast en -onveiligheid. Unilin is daarom al langer vragende partij om zijn op- en uitrit weg te halen van de openbare weg. Alleen zijn er niet veel opties. De enige locatie die dat mogelijk kan maken, is het perceel naast Unilin, met onder meer de Oude Leiearm.

Het perceel is momenteel ingekleurd als industriegebied, maar de voorbije jaren ontwikkelde zich daar een waardevol stukje natuur. “Het bedrijf is volledig ingesloten tussen de Leie, de Ooigemstraat en de N382”, zegt burgemeester Jan Stevens. “Er is gewoon geen andere mogelijkheid. Daarom hebben we de lap grond in dat opzicht in 2017 ook verkocht aan Unilin.”

“Bovendien compenseren we het verdwijnen van dit stukje natuur door een terrein op te waarderen dat enkele honderden meters verder ligt tussen de Leie en de Ooigemstraat en ingekleurd is als natuurgebied. Het wordt een rijker natuurgebied met dubbel zoveel bomen en meer water door het verbreden van de bestaande Leiemeander. Het is niet altijd gemakkelijk om een evenwicht te vinden tussen de ecologische en economische belangen, maar hier zijn we toch tot een goed compromis gekomen.”

De partij Groen wil zich nu verzetten tegen de aanvraag van de gemeente bij de Vlaamse Overheid om de Leiearm te dempen. “We roepen iedereen op om bezwaar in te dienen tegen deze aanvraag”, zeggen provincieraadslid Maarten Tavernier en Vlaams parlementslid Jeremie Vaneeckhout. “Er wordt even verderop inderdaad een compensatie voorzien, maar iedereen weet dat nieuwe bomen niet meteen even waardevol zijn als bestaande bomen. Het zal jaren duren vooraleer het andere gebied nog maar in de buurt komt van de waarde die dit gebied heeft voor dieren en planten. De bosrietzanger bijvoorbeeld is een vogel die zich in het riet verschanst. Die heeft niets te zoeken in een pas aangelegd natuurgebied waar riet amper aanwezig is.”

“Overal wordt koortsachtig gezocht naar extra groenzones, om het verbreden van de Leie te compenseren, en in een bestaand natuurgebied vlak naast de Leie willen ze beton kappen”, zegt provincieraadslid Maarten Tavernier (Groen). “Onbegrijpelijk. Eigenlijk is dat niet te verstaan dat wij hier überhaupt actie moeten voor voeren.”

