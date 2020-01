Gewelf onder brug over Leie geeft geheimen prijs: cannabisplantage van zo’n 500 planten ontdekt Alexander Haezebrouck & Klaas Danneel

15 januari 2020

21u18 60 Wielsbeke De politie heeft woensdagnamiddag een grote cannabisplantage ontdekt in een tunnelkoker onder een brug over de Leie in Wielsbeke. Op foto’s is te zien hoe er een professioneel ingerichte plantage is neergezet met voorziening van elektriciteit. De plantage werd ontdekt nadat een brandje was ontstaan door kortsluiting.

Het was de brandweer die de ongelooflijke ontdekking deed. Een voorbijganger had gemerkt dat er zwarte rook uit een ventilatierooster van de brug vlakbij de Dertiende Liniestraat in Wielsbeke. Na wat zoek- en klimwerk van de brandweer vonden ze een spleet met een deur aan de achterzijde van de brugkoker. Toen ze binnen gingen, konden de brandweermannen hun ogen amper geloven. In de koker stond een professioneel ingerichte cannabisplantage van zo'n 250 plantjes, rijp om te oogsten. Ernaast was ook nog een plantage gebouwd, daarvan waren de nog eens 250 plantjes recent geoogst. De plaats van de plantage is toch zeker opmerkelijk te noemen. De kwekers slaagden erin om ongezien zo’n grote professioneel ingerichte plantage te bouwen en te onderhouden. Ze hadden de plaats van elektriciteit voorzien. Daar ontstond nu dus een kortsluiting ter hoogte van een pvc-buis die begon te roken. Om de plantjes van alle voorzieningen te kunnen voorzien, stonden twee zwembadjes om hun planten water te geven. Er lagen grote koolstoffilters, tientallen lampen die de plantjes voor voldoende licht konden voorzien en elektrische vuurtjes om de ruimte voldoende warm te houden. De elektriciteit tapten ze af van een cabine van Fluvius onder de brug. Die cabine dient om de signalisatie van stroom te voorzien. De kwekers die duidelijk van aanpakken weten legden een een vertakking en verstopten de kabels onder klinkers. Op de toegangsdeur van de koker plaatsten ze aan de binnenzijde een vergrendelsysteem met magneten.

Oproep naar getuigen

De politie en het parket onderzoeken de zaak. “We roepen op tot getuigen die iets verdachts hebben opgemerkt rond de brug”, klinkt het bij het parket. “We zijn ook bezig met een onderzoek, maar voorlopig zijn nog geen verdachten opgepakt." Hoe lang de plantage al in de brug aanwezig was, is nog onduidelijk.