Gemeenteraad via mail en computerprogramma, oppositie is razend: ‘Zo maak je oppositie monddood’

Joyce Mesdag

29 april 2020

17u47 0 Wielsbeke De gemeenteraad in Wielsbeke gebeurt morgenavond via het computerprogramma Cobra en via mail, en daar is de oppositie allerminst tevreden mee. N-VA heeft al beslist niet deel te nemen aan de gemeenteraad, net als Vlaams Belang. Oppositiepartij U. twijfelt nog. “Maar sowieso is dit echt belachelijk.”

Bij de meeste steden en gemeenten in de regio verliepen de gemeenteraden de voorbije weken digitaal, met vergaderapplicaties zoals Teams. Het Agentschap Binnenlands Bestuur liet echter weten dat, in gemeenten die in de onmogelijkheid waren om een dergelijke digitale gemeenteraad te houden, de gemeenteraad eventueel per mail kon plaatsvinden.

“Wielsbeke beroept zich daarop”, zegt Rik Buyse (N-VA). “Omdat de gemeente niet over het Officepakket 365 beschikt, kan er geen Teamsvergadering opgezet worden. Dus wordt het een gemeenteraad via mail en een softwareprogramma. Dat is echt lachwekkend. De vorige gemeenteraad hebben we toegestemd, omdat corona ons allemaal in snelheid had gepakt, maar toen hadden we al gezegd dat we een digitale gemeenteraad verwachtten in april. Dat is dus niet het geval. Op die manier is er geen interactie en geen debat. De oppositie wordt monddood gemaakt.”

“Vragen moesten maandag al binnen zijn, en dan heeft het gemeentebestuur drie dagen de tijd om te antwoorden”, zegt oppositieraadslid Jan De Potter (U.). “Het argument? Er is geen Office 365. Belachelijk. Wij zijn er nog niet aan uit of we gaan meestemmen morgen of niet.”

Burgemeester Jan Stevens (CD&V) is op zijn beurt ook misnoegd. “We hebben een kleine twee weken geleden al laten weten dat we het op deze manier zouden doen, en toen kwamen er geen reacties... We gaan ons best doen om volgende maand een fysieke gemeenteraad te organiseren, in een ruime zaal, zodat de nodige afstand bewaard kan worden.”

Op de agenda staat onder meer de aanbesteding van het zwembad en de sporthal.