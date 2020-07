Gemeente Wielsbeke trekt aanvraag in om oude Leiearm te dempen Joyce Mesdag

01 juli 2020

15u09 7 Wielsbeke De gemeente Wielsbeke trekt haar aanvraag in om de oude Leiearm vlak bij de Ooigemstraat te dempen, omdat de aanvraag gebreken vertoont. De plannen zijn echter niet helemaal van tafel, want mogelijk volgt er een nieuwe aanvraag.

Parket- en vinylspecialist Unilin wil een nieuwe toegang tot het bedrijf realiseren. Om dit te bekomen zou de oude Leiearm naast Unilin gedempt worden. Die ligt op industriegebied, maar de voorbije jaren ontwikkelde zich daar een waardevol stukje natuur. Omdat er geen andere mogelijkheid is voor Unilin om uit te breiden, verkocht de gemeente de grond in 2017 aan het bedrijf. Het stukje natuur zou gecompenseerd worden op een terrein dat enkele honderden meters verder ligt tussen de Leie en de Ooigemstraat. Groen verzette zich tegen de plannen van de gemeente en het bedrijf. “Overal wordt koortsachtig gezocht naar extra groenzones om het verbreden van de Leie te compenseren, en een bestaand natuurgebied willen ze hier net vervangen door beton”, klonk het bij provincieraadslid Maarten Tavernier (Groen). “Onbegrijpelijk.”

Bezwaarschriften

Er werden 67 bezwaarschriften ingediend, waaronder één van Groen. De gemeente trekt haar aanvraag nu in. “Er zijn enkele gebreken in het dossier”, zegt schepen Filiep De Vos (CD&V). “We gaan nu samenzitten met de betrokken instanties en met Unilin om te zien hoe het verder moet.” De kans bestaat dat er een nieuwe aanvraag volgt. “Hopelijk komt van uitstel ook afstel”, zegt Vlaams parlementslid Jeremie Vaneeckhout (Groen). “Groen roept de gemeente Wielsbeke en Unilin op om deze piste te verlaten en alternatieve oplossingen te zoeken om de toegankelijkheid van de site van Unilin te verbeteren. Unilin draagt volgens de website duurzaamheid hoog in het vaandel. Een oude Leiearm laten verdwijnen onder een laag asfalt om er vrachtwagens te parkeren, lijkt moeilijk te rijmen met dit uitgangspunt.”