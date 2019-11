Gegoochel met amendementen rond woonzorgcentrum Joyce Mesdag

28 november 2019

23u32 0 Wielsbeke De bezoekers op de gemeenteraad van Wielsbeke donderdagavond -toegegeven, het zijn er nooit veel- moesten hun gedachten er bijhouden, wilden ze de zitting kunnen volgen. Er werd immers gegoocheld met amendementen, en de zitting werd zelfs even geschorst.

Het ging rond de samenstelling van de projectstuurgroep rond de bouw en exploitatie voor een nieuw woonzorgcentrum Ter Lembeek en de herbestemming van de huidige site. Volgens het voorstel van de meerderheid zouden daar drie schepenen, en een lid van elke fractie in zetelen. Dat betekent, naast 3 CD&V-schepenen, nog één iemand voor CD&V, en ook de drie oppositiepartijen mochten iemand afvaardigen.

N-VA liet echter weten de plaats in de projectstuurgroep niet te willen opnemen. “De meerderheid kon eerst niet snel genoeg starten met de nieuwbouw op de site Hernieuwenburg, dit was dé verkiezingsbelofte in 2018”, zegt Rik Buyse (N-VA). “Nu wil de meerderheid plots met de oppositie aan tafel zitten om na te denken over een nieuwbouw op een andere plaats, terwijl er al 350.000 euro aan architectenkosten zijn uitgegeven. Het eens zo dringende dossier wordt uitgesteld om nog enkele jaren te palaveren en nog meer geld aan studiekosten uit te geven, terwijl er een plan klaar ligt. Hier willen wij niet aan meewerken.”

Op de gemeenteraadszitting lag dus een samenstelling voor zonder de afgevaardigde voor N-VA. De andere oppositiepartij U. kwam echter met een amendement aandraven waarbij zij de plek van N-VA zouden krijgen.

De voorzitter schorste daarna de zitting, zodat CD&V even kon overleggen. Die partij kwam na de schorsing met een subamendement aandraven, waarbij vastgelegd werd dat de samenstelling die op die raad gestemd zou worden, niet meer veranderd zou kunnen worden. U. mocht inderdaad twee vertegenwoordigers afvaardigen. Dat subamendement was nodig om te vermijden dan N-VA alsnog zou toetreden, en de CD&V dan plots evenveel vertegenwoordigers zou tellen in de werkgroep als de oppositie samen.

Dat was niet naar de zin van raadslid Filip Dinneweth (Vlaams Belang). “Er was afgesproken dat er één afgevaardigde per partij zou zijn, waarom zouden zij er dan twee moeten krijgen? Awel kijk, ik stap er ook uit, dan kunnen ze met drie meedoen.”

“Wij willen gewoon dat onze stem zwaarder doorweegt”, verdedigde De Potter (U.) zich.

Na wat discussie over wat nu eerst gestemd moet worden, over het amendement of over het subamendement, werden beiden goedgekeurd. Dinneweth gaf meteen daarna aan dat hij ontslag nam uit de groep.

Bij de start van de rondvraag kwam raadslid Buyse nog even terug op de stemming, die volgens hem niet wettelijk was gebeurd. “Er moet eerst gestemd worden of het amendement effectief ter stemming mag gelegd worden, en dan pas wordt het amendement ter stemming gelegd, dat is niet gebeurd.”

Volgens algemeen directeur Bruno Debrabandere, die het meteen opzocht, was alles toch volgens het boekje verlopen.“We houden het in beraad”, zei Buyse.