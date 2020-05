Geen enkele bewoner wzc Ter Lembeek is besmet met coronavirus Joyce Mesdag

09 mei 2020

17u32 0 Wielsbeke Geen enkele bewoner van het woonzorgcentrum Ter Lembeek in Wielsbeke is besmet met het coronavirus, zo blijkt uit tests die afgelopen donderdag werden uitgevoerd.

“Een resultaat waar we samen met iedereen in het woonzorgcentrum toch wel trots op zijn”, zegt schepen Rachida Abid (CD&V) “De strikte veiligheidsmaatregelen die van in het begin zijn toegepast, de goede opvolging hiervan door de medewerkers en de medewerking en begrip van de families heeft dit resultaat mogelijk gemaakt. Dankjewel aan iedereen. We blijven daarnaast creatief omgaan met de mogelijkheden om op een veilige manier contact te houden met de families. We zetten alles op alles om het resultaat van vandaag ook in de toekomst te behouden. Op dinsdag 12 mei worden al onze medewerkers getest en we hopen dezelfde positieve lijn ook hier door te trekken.”