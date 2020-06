Gasleiding geraakt bij graafwerken, gezin even geëvacueerd VHS

02 juni 2020

19u17 6 Wielsbeke De brandweer rukte dinsdagnamiddag uit naar de Rijksweg in Wielsbeke. Daar was een gaslek gemeld. De situatie was echter snel onder controle.

Rond 13.15 uur raakte een tuinaanlegger, die boordstenen wilde plaatsen op de perceelgrens van een nieuwe residentie, een lagedrukleiding van de gastoevoer. Daardoor ontsnapte gas. De brandweer snelde ter plaatse, maar hoefde niet veel te doen. Het lek werd voorlopig gedicht, in afwachting van de komst van een interventieteam van netwerkbeheerder Fluvius. Die zorgde voor de definitieve herstelling. Het lek deed zich voor in de dichte omgeving van de plaatselijke Sparwinkel. Alleen het gezin dat vlak bij de plek van het gaslek woont, moest even worden geëvacueerd.