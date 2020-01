Frituur Vivianne wordt frituur Fanniej Joyce Mesdag

23 januari 2020

15u51 0 Wielsbeke Bram Van den Heede (22) en Stefanie Horra (28) openen op donderdag 6 februari frituur Fanniej in Wielsbeke. Ze nemen de frituur over die Vivianne Bouckhuyt en Patrick Haerynck 34 jaar lang uit hebben gebaat. Bram is gekend als uitbater van danscafé Black Box 66 in Deinze, maar dat heeft hij gesloten om samen met zijn Stefanie deze frituur te starten.

“Stefanie werkt al 14 jaar in een frituur in Kruishoutem, eerst als jobstudent en later als flexijobber”, zegt Bram. “We wilden graag iets met zijn tweeën doen, en dan was een frituur uitbaten het plan dat we allebei het meest zagen zitten. Hier in Wielsbeke vonden we de frituur waar we ons het best bij voelden. We blijven wonen in Nokere, maar komen met veel plezier naar Wielsbeke om er frietjes te verkopen.”

Vivianne en patrick bakken nog tot zondag frietjes, daarna stoppen zij ermee. Bram en Stefanie gaan op hetzelfde elan verder als ten tijde van frituur Vivianne. “Maar we gaan wel weer vaker open zijn. Vivianne en Patrick waren al iets ouder, en zij bouwden al wat vaker rustdagen in. Wij beginnen met heel veel enthousiasme en courage, en we zullen dus vooral proberen om zoveel mogelijk open te doen.”

Fanniej is trouwens de bijnaam die Stefanie krijgt van haar vrienden en familie.