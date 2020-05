Franse drugdealers opgepakt na achtervolging VHS

07 mei 2020

07u35 0 Wielsbeke Niet ver van de plaats waar een dag later fietser Peter Martens (42) uit Zulte om het leven kwam bij een ongeval werden maandagavond in Wielsbeke twee Franse drugdealers opgepakt. Het duo is aangehouden.

Langs de Expresweg (N382) in Wielsbeke werd maandagavond een Volvo V40 klemgereden door de politie. Dat gebeurde in de buurt van de rotonde aan de Ridder de Ghellinckstraat. Een vijftal politievoertuigen, de meeste anoniem, maakten jacht op de Volvo V40. De bestuurder werd op de grond gegooid en in de boeien geslagen. Zijn kompaan werd ook opgepakt. Na de arrestatie werd de auto in beslag genomen. In de omgeving zocht de politie met enkele speurhonden nog naar verdovende middelen die mogelijk door de daders uit de wagen werden gegooid, vlak voor ze werden gevat. De arrestatie kadert in een drugsonderzoek dat gevoerd wordt door de recherche van de politiezone Vlas. De speurders hield het opgepakte duo al een tijdje in het oog.