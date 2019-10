Fietsoversteekplaats is afgewerkt, N382 weer open voor alle verkeer Joyce Mesdag

17u41 0 Wielsbeke De fietsoversteekplaats langs de N382, ter hoogte van de Grote Molstenstraat en het bedrijf Agristo, is afgewerkt.

Voortaan kunnen fietsers zich in het midden van de rijweg opstellen en zo de drukke gewestweg in 2 stappen oversteken. Daarnaast wordt ook de toplaag van de rijweg vernieuwd tussen de fietsoversteekplaats en de rotonde met de Ooigemstraat.

De werken, die in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer uitgevoerd werden, namen 2 maanden in beslag. Het verkeer dat richting Waregem en Wielsbeke reed moest al die tijd omrijden via de Vaartstraat en de Ooigemstraat.

Het bedrijf Agristo betaalde een deel van de kostprijs.