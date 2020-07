Fiets- en wandelbrug over oude Leie aan André Demedtshuis tijdelijk afgesloten Pieterjan Neirynck

22 juli 2020

17u16 0 Wielsbeke Het brugje over de oude Leiearm in Sint-Baafs-Vijve is tijdelijk afgesloten voor fietsers en wandelaars. Niet voor het eerst zijn er problemen met de stabiliteit van de drijvende houten brug.

De pontonbrug werd in 2007 aangelegd door de provincie West-Vlaanderen, als ontbrekende schakel in de fietsverbindingen van Sint-Baafs-Vijve. “Omdat de brug in het water ligt, gebeurt het al eens dat er wat slijtage optreedt. Als we problemen signaleren aan Westtoer (het toerismebedrijf en eigenaar van de brug, red.), grijpen zij meestal heel snel in”, geeft burgemeester Jan Stevens (CD&V) aan. “Tijdens het verlengd weekend konden de nodige herstellingswerken niet meteen uitgevoerd worden, waardoor de brug even afgesloten is. Ik veronderstel dat Westtoer deze week nog langskomt om de brug te repareren.” Wie intussen het Zomerterras van het André Demedtshuis te voet of met de fiets wil bereiken, kan dat via het weggetje langs het Speelbos en de Vlasstraat.