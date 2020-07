Er loopt water in de nieuwe sluis, deze zomer wordt die nog in gebruik genomen Joyce Mesdag

03 juli 2020

18u50 0 Wielsbeke De nieuwe sluis in Sint-Baafs-Vijve loopt met water. Als alles goed verloopt kan de sluis deze zomer nog in gebruik genomen worden.

De Leiewerken in Wielsbeken die in juni 2018 startten, kaderen in het binnenvaartproject Seine Schelde Vlaanderen. Om de Leie bevaarbaar te maken voor container- en duwvaartschepen worden overal in de regio bruggen opgehoogd, sluizen vernieuwd en de Leie verbreed. Ook in Wielsbeke, in Sint-Baafs-Vijve, waar ze dus bezig zijn met de bouw van een nieuwe sluis.

Het wordt een sluis van 280 meter lang, een verdubbeling ten opzichte van de huidige 140 meter. De sluis wordt dus hopelijk deze zomer nog in gebruik genomen. daarna wordt de oude sluis afgebroken. Er wordt een insteekdok voorzien zodat lokale bedrijven producten kunnen laden en lossen in en uit schepen.

De Vlaamse Waterweg investeert 50 miljoen euro in de Leiewerken in Wielsbeke. Er komt dus een nieuwe sluis, en de Leie wordt er ook verbreed en uitgediept. In een latere fase wordt ook de huidige stuw vernieuwd, en er wordt een vistrap voorzien, voor een natuurlijke vispassage.