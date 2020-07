Enkel boete voor man die rondliep met groot keukenmes in Wielsbeke LSI

14 juli 2020

12u32

Bron: LSI 0 Wielsbeke Een 32-jarige man uit Zulte moet van de rechter enkel een boete van 240 euro betalen voor verboden wapenbezit. Voor bedreigingen werd hij vrijgesproken. Met een groot keukenmes liep hij in Wielsbeke rond.

Op 6 juli 2017 liep bij de politie een telefoontje binnen van Dimitri P. ‘Noël V. uit Wielsbeke gaat sterven’, zo klonk de boodschap. De politie van de zone Midow repte zich met vier agenten naar het adres van de man, maar die was zich van geen kwaad bewust. Even later kwam P. met een groot keukenmes aangewandeld. Hij was ondertussen al wat gekalmeerd, maar de agenten moesten toch hun wapens trekken om hem aan te manen zijn mes te laten vallen. De dreigtelefoon bleek het gevolg van een eerder geschil, waarbij P. veroordeeld was tot het betalen van enkele duizenden euro aan zijn vroegere buurman, met wiens dochter hij ook nog een relatie had. Ondertussen is P. verhuisd naar Zulte en lijkt de vrede te zijn teruggekeerd. “Dat de vroegere buur roddels over hem verspreidde en valse beschuldigingen uitte, deed hem ontploffen”, verdedigde de advocaat van P. hem.