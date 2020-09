Eindelijk ook in Wielsbeke kermis, op 26 en 27 september Joyce Mesdag

14 september 2020

17u08 0 Wielsbeke Ook de kinderen in Wielsbeke zullen binnenkort kunnen genieten van een rondje kermis

. De oorspronkelijk geplande kermisweekends in Ooigem, Wielsbeke en Sint-Baafs-Vijve zijn niet kunnen doorgaan door de strenge coronamaatregelen. Als alternatief wordt er een coronaproof kermisweekend georganiseerd in Ooigem, met een tiental attracties op het Sint-Brixiusplein. Op 26 september kan je van 15 uur tot 23 uur genieten van de kermis, op 27 september van 11 uur tot 23 uur. Het terrein wordt afgesloten, en er worden maximum 400 bezoekers tegelijk toegelaten. Er is registratieplicht bij toegang van het kermisterrein, mondmaskers zijn verplicht. Verdere updates zullen via facebook en www.wielsbeke.be verspreid worden. Op 24 en 25 oktober wordt er ook nog een kermisweekend in Wielsbeke georganiseerd.