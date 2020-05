Eerste mondmaskers worden geleverd in Wielsbeke Joyce Mesdag

15 mei 2020

16u59 1 Wielsbeke In Wielsbeke is vandaag de bedeling van de mondmaskers gestart. In de enveloppe zit telkens één herbruikbaar mondmasker per persoon van 12 jaar of ouder en een brief met instructies.

“Het was een hele klus om voor elk Wielsbeeks gezin een pakket op maat te voorzien”, zegt burgemeester Jan Stevens. “Dankzij de inspanningen van onze medewerkers en vrijwilligers konden we dit in een recordtempo voorbereiden. Deze ochtend zijn we gestart met het bedelen van de enveloppen.” Ontving je geen of te weinig maskers of heb je nog vragen over de maskers, dan kan je terecht bij de dienst communicatie via 056/67.32.00 of via communicatie@wielsbeke.be.

Vijftien steden en gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen werkten samen voor de aankoop van de maskers. Het gaat in totaal over 307.200 mondmaskers. Celesta in Wevelgem maakte 100.100 mondmaskers in polyester, Verdolux in Harelbeke leverde 207.100 mondmaskers in katoen. Ze kostten samen 546.290,80 euro.

Je hoeft geen filter te stoppen in de mondmaskers van polyester en katoen. Ze filteren met hun dikte van ruim 300 gram per vierkante meter zelf voldoende.