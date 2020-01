Eerste gemeentelijke nieuwjaarsreceptie lokt meer dan 700 aanwezigen VHS

05 januari 2020

17u09 1 Wielsbeke Een succes. Zo omschrijft de Wielsbeekse burgemeester Jan Stevens (CD&V) de nieuwjaarsreceptie die zondag van 11 tot 13 uur plaatsvond in de sporthal op Hernieuwenburg. “Heel fijn om te zien dat we echt een warme gemeente zijn”, zegt Stevens.

Voetbalclub ‘De Kraaien’ stond in voor de bediening en het aardappelverwerkend bedrijf Agristo zorgde voor gratis frietjes. Dat viel bij iedereen in de smaak, ook figuurlijk. Voor de kinderen was animatie voorzien. “De inwoners appreciëren duidelijk dit nieuwe gemeentelijk evenement”, zegt schepen van feestelijkheden Daisy Haydon (CD&V). Het was dus voor het eerst dat de Wielsbekenaren samen konden klinken op het nieuwe jaar. “We hadden op wat volk gerekend maar dit aantal overtreft onze verwachtingen”, zegt burgemeester Jan Stevens. “Het deed me ook plezier een aantal inwoners te zien van Ooigem en Sint-Baafs-Vijve.” De nieuwjaarsreceptie zal afwisselend in één van de deelgemeenten georganiseerd worden.