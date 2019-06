Eerste editie Wiesbeeks bierfestival vindt plaats in... de kerk van Sint-Baafs-Vijve: ‘Het wordt een respectvol evenement, géén braspartij’ Joyce Mesdag

06 juni 2019

20u59 0 Wielsbeke De allereerste editie van het Wielsbeeks bierfestival vindt deze maand plaats… in de kerk van Sint-Baafs-Vijve. 13 brouwers zullen er bezoekers ruim 30 biertjes laten proeven. “Misschien kunnen mensen dit een vreemde combinatie vinden, een bierfestival in een kerk”, zeggen organisatoren Kurt De Vriese en Els Vrielynck. “Maar kerkbezoekers kunnen gerust zijn: het wordt een rustig evenement, géén braspartij.”

Kurt De Vriese en Els Vrielynck uit Oostrozebeke speelden al een tijdje met het idee om een bierfestival te organiseren in de streek. “We hebben allebei een opleiding gevolgd als biersommelier, en we wilden daar wel graag eens ‘iets meer’ mee doen”, vertelt het koppel. “Een bierfestival leek ons, als bierliefhebbers, wel wat. Zo’n festival vormt immers de ideale manier om mensen nieuwe bieren te laten ontdekken. Die minder bekende bieren zijn soms zelfs nog lekkerder dan de gekende merken.”

De kerk in Sint-Baafs-Vijve leek het koppel wel een geschikte locatie voor de allereerste editie van hun bierfestival. “Ik zit ook in de organisatie van de Sylversterjogging in Wielsbeke”, zegt Kurt. “Drie jaar geleden hebben we na die loop een afterparty gehouden in de kerk, en dat is heel goed meegevallen. Het is door die ervaring dat ik nu ook voor dit evenement aan een kerk dacht. De kerk in Sint-Baafs-Vijve is echt een ideale stek voor een bierproeverij.”

Een mooi kader, dat is het zeker, maar misschien ziet niet iedereen dat graag gebeuren, een bierevenement in een nog gewijde kerk? “We willen die mensen zéker gerust stellen. Het wordt een rustig, respectvol evenement, géén braspartij. Bier proeven kan je absoluut niet vergelijken met zwaar doorzakken: het zijn telkens kleine hoeveelheden, en de bezoekers die naar een bierfestival komen zijn doorgaans bierliefhebbers die op een rustige manier bier ‘degusteren’. Het festival in de kerk duurt ook maar van 14 uur tot 19 uur, het is dus maar een beperkte tijd dat er bier kan gedronken worden in de kerk.”

Kurt en Els vinden het een goeie zaak dat kerken ook nog voor andere evenementen worden gebruikt dan enkel maar die paar uren per week dat er diensten doorgaan. De leden van de kerkfabriek delen hun mening. “Een kerk is in de eerste plaats een plaats van samenkomst”, zegt voorzitter Franck Demunster. “We hebben al toneelvoorstellingen in de kerk gehad, concerten,… Zolang het met respect gebeurt voor de kerk, moet dat kunnen. We hebben gelukkig ook een heel ruimdenkende diaken die zich daar ook volledig achter schaart. Verenigingen vinden niet altijd een geschikte locatie voor hun evenement. Als wij hier de ruimte hebben, met verlichting en verwarming, en voldoende parkeerruimte buiten, waarom zouden we hen onze kerk dan niet aanbieden? We kennen bovendien de organisatoren, we hebben er het volste vertrouwen in dat dit een respectvol evenement wordt.”

Het bierfestival gaat door op zaterdag en zondag 22 en 23 juni. De brouwerijen stellen enkel op zaterdag hun biertjes voor in de kerk. Je krijgt een degustatieglas waarmee je bij de deelnemende brouwerijen biertjes kan proeven. Onder meer De Ranke uit Dottenijs, Brouwerij Valentin uit Dranouter, Vlaamsche Leeuw uit Wielsbeke, Brouwerij Biermaekers uit Gullegem, Dikke Jan uit Desselgem, Brouwers Verzet uit Anzegem en Zeven Zonden uit Kortrijk tekenen present. Op zaterdag en zondag wordt in de pastorie naast de kerk een pop-up biercafé ingericht waar je nog bieren kan proeven, vergezeld van een stukje chocolade of andere zoetigheid.