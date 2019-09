Eerste bedrijven nemen intrek in KMO-zone op voormalige site Unilin Joyce Mesdag

20 september 2019

Deze week hebben de eerste kleine- en middelgrote ondernemingen hun intrek genomen in de splinternieuwe KMO-zone Wielexco in Wielsbeke. De oude site van Unilin, waarvan de afbraak is gestart in oktober 2017, heeft plaats gemaakt voor een gloednieuw KMO-park. Met Wielexco komen er in totaal 24 KMO-ruimtes bij. Het hele project heeft een oppervlakte van bijna 12.000 vierkante meter, omgerekend bijna de grootte van twee voetbalvelden. Er werd 4,5 miljoen euro geïnvesteerd. 9 van de 24 units zijn intussen al verkocht.