Eénrichtingsverkeer in Ooigemstraat tot 15 november Joyce Mesdag

07 november 2019

17u30 0

In opdracht van Proximus worden er momenteel werken uitgevoerd in de Ooigemstraat. Ter hoogte van huisnummer 2 - 16 en 15 - 3 wordt een kabel gelegd in de berm. De werken starten vanaf volgende week maandag 4 november en zullen uiterlijk tot vrijdag 15 november duren. Door deze werken wordt er tijdelijk eenrichtingsverkeer ingesteld in de Ooigemstraat. Het verkeer komende van de Expresweg kan de Ooigemstraat inrijden. Het verkeer dat van Ooigem komt, wordt omgeleid via de Vierlindenstraat en de Expresweg. Fietsers hebben doorgang op de rijweg in de beide richtingen.