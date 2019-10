Eénrichtingsverkeer in de W.B. Cartonstraat, Jasmijnenstraat en Nieuwstraat Joyce Mesdag

Wielsbeke In de W.B. Cartonstraat, Jasmijnenstraat en Nieuwstraat wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd. Op die manier wordt het veiliger voor voetgangers, en kunnen de parkeerplaatsen er maximaal behouden blijven.

“Begin oktober is er een inspraakvergadering geweest voor inwoners van de W.B. Cartonstraat, de Jasmijnenstraat en de Nieuwstraat”, vertelt schepen van Mobiliteit Daisy Haydon (CD&V). “De auto’s parkeren er nu vaak te dicht bij de huizen. Omdat er zowel nood is aan veilige voetpaden als aan voldoende parkeergelegenheid, hebben we in samenspraak met de lokale politie een voorstel uitgewerkt. Met belijning gaan we een voetpadzone afbakenen en aan beide kanten van de weg parkeermogelijkheden voorzien. Omdat de weg op verschillende plaatsen onvoldoende breed is om in twee richtingen te kunnen kruisen, stellen we voor om een eenrichtingslus te creëren via de W.B. Cartonstraat, de Jasmijnenstraat en de Nieuwstraat.”

“De aanwezigen op de inspraakvergadering reageerden positief, en brachten nog enkele andere tips aan om het voorstel nog te verbeteren. Zo vroegen ze nog naar extra zebrapaden. De buurt wordt opnieuw geïnformeerd eens er een definitief plan is.” De timing van de werken staat nog niet vast. ‘Dat is afhankelijk van de planning van de nog aan te stellen aannemer, de opmaak van een politiereglement en de weersomstandigheden.”