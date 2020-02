Eddy en Mary-Christine laten na 29 jaar hun Sparwinkel over: ‘Het is mooi geweest, maar het hoeven geen werkweken van 60 uur meer te zijn voor ons’ Joyce Mesdag

21 februari 2020

16u06 0 Wielsbeke Eddy Vandermeulen (60) en Mary-Christine Vandeputte (60) zijn bezig aan het laatste dagen aan het roer van Sparwinkel Vandy. Na 29 jaar hebben ze de zaak overgelaten. “60 uur per week werken begint wat door te wegen op onze leeftijd.” Het is mooi geweest, daar zijn ze het over eens. “Alleen die overval anderhalf jaar geleden, die willen we het liefst uit ons geheugen wissen.”

Eddy en Mary-Christine, begin jaren ’90 actief als boekhouder bij Beaulieu en als bediende in een woonzorgcentrum, wilden graag een eigen zaak uit de grond stampen. “Maar wat, dat wisten we nog niet goed”, vertellen Eddy en Mary-Christine. “We hebben zelfs nog gesolliciteerd om gerant te worden van het rusthuis”, lacht het koppel. “Tot we hoorden dat buurtwinkel Huis Christine hier over getalen werd. Dát wordt het.”

In 1991 startte het koppel met hun buurtwinkel Vanby. Een viertal jaar later werd dat een Sparwinkel. “Een andere Sparwinkel in de buurt werd stopgezet, waardoor wij die licentie konden overnemen. Die keuze hebben we gemaakt omdat samenwerken met een keten het ons veel gemakkelijker zou maken. De prijzen komen automatisch binnen, je kan op een professionele manier folders laten maken, enz.”

Het waren 29 prachtige jaren, daar zijn Eddy en Mary-Christine het over eens. “We doen niets liever dan in de winkel staan, écht waar”, zegt Mary-Christine. “Ik bij mijn kaas en charcuterie, Eddy bij de groenten en het fruit. We hebben er ons enorm gejeund. Alleen die overval… Die zorgt voor een hele slechte herinnering tussen alle positieve herinneringen.”

Het was in november 2018 dat twee overvallers de zaak binnenvielen. “Ze hielden een pistool tegen het hoofd van ons kassierster”, zegt Mary-Christine, die er toch weer wat emotioneel van wordt. “Ze zijn gaan lopen met de inhoud van onze kassa. Ik heb het alarm kunnen indrukken, en de politie was snel ter plaatse, maar de overvallers waren al gaan vliegen. Ze hebben ze ook nooit kunnen vatten. Onze kassierster was gelukkig ongedeerd, maar ik heb toch wel een schrik opgedaan. Het is een belangrijke redenen waarom we uiteindelijk zijn beginnen uitkijken naar een overnemer.”

Daarnaast beginnen de lange dagen uiteraard ook door te wegen. “60 uur per week werken, dat hoeft voor ons niet meer”, zegt Eddy. “En het wordt ook altijd lastiger om met alles in orde te blijven, goed personeel te vinden,… Het voelt aan als een goed moment om ermee te stoppen.”

Helemaal afscheid nemen, hoeven Eddy en Mary-Christine niet te doen. Ze blijven immers allebei nog halftijds aan de slag in de winkel, in dienst van de nieuwe zaakvoerders. “Dat wordt wellicht wel een beetje lastig”, zegt Mary-Christine. “Plots zullen we géén baas meer zijn in de zaak die we zolang hebben uitgebaat. Ik ga mezelf geregeld wel eens moeten influisteren ‘laat het los, laat het los’. Maar het lukt ons wel. De nieuwe zaakvoerders starten binnenkort met hun eigen verhaal, en we gunnen hen dat van harte.”