Echtgenote minnaar legt nieuwe verklaring af na schietpartij LSI

20 maart 2020

15u37

In het onderzoek naar de schietpartij op Grietje Wieringa (72) op 10 februari in Wielsbeke, heeft de raadkamer van Kortrijk vrijdag de aanhouding van Summer A. (25) uit Temse met een maand verlengd. Ze legde ondertussen een nieuwe verklaring af waarbij ze niet langer betwist dat zij de twee schoten loste. Vorige week kreeg ook haar partner Imraan A. te horen dat hij nog minstens twee weken in de cel moest blijven.

Imraan A. (31) en Summer A. (25) reden op maandag 10 februari vanuit hun woonplaats Temse naar Wielsbeke, naar de huurvilla van Grietje Wieringa, de vrouw waarmee Imraan A. al jarenlang een seksuele affaire had. Die ontstond in de periode waarin ze — nog gehuwd met een Italiaanse zakenman in de oliebusiness die veel in het buitenland was — in een villa met rieten dak woonde in Brasschaat. Imraan was er aanvankelijk haar tuinman maar geleidelijk aan ook veel meer dan dat. Grietje W. genoot van zijn aanwezigheid en prestaties, hij van haar royale cadeaus, zoals een hagelwitte BMW X6.

Toen Imraan A. in het voorjaar van 2017 huwde met Summer A. was dat geen reden om de affaire stop te zetten. Aan Summer vertelde hij dat de relatie was stopgezet maar samen brachten ze nog geregeld bezoekjes in Wielsbeke om de alleenstaande vrouw te helpen in de tuin en het huishouden. Zo ook op 10 februari, er werden Valentijnscadeautjes uitgewisseld maar plots escaleerde een gesprek tot een discussie en volgde een schietpartij. Grietje kreeg een kogel in de borst en in het hoofd. Zij zal er de rest van haar leven de gevolgen van dragen.

Imraan A. hield vol dat hij niet schoot, Summer A. herinnerde zich niets meer. “Maar ondertussen heeft ze in een herverhoor een nieuwe verklaring afgelegd”, aldus haar advocaat Olivier Mostrey. “Over de inhoud daarvan kan ik niets meer zeggen.”

De raadkamer van Kortrijk besliste vorige week om Imraan A. onder voorwaarden vrij te laten maar er volgde beroep van het parket. Daardoor bleef hij toch minstens nog 14 dagen in de cel, tot de kamer van inbeschuldigingstelling in Gent een nieuwe beslissing neemt. “Maar de aanvankelijke beslissing tot voorwaardelijke invrijheidstelling betekent wellicht dat het gerecht ervan uitgaat dat Imraan niet heeft geschoten”, geeft Mostrey toe. Hij gaat niet in beroep tegen de verdere aanhouding van Summer A.